Garlasco la Procura di Pavia nega l’accesso agli atti a una testata giornalistica Non spetta al magistrato bilanciare cronaca e giustizia

La Procura di Pavia ha negato l’accesso agli atti a una testata giornalistica che aveva richiesto, il 11 maggio 2026, di consultare i documenti dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, conclusa la fase istruttoria. La procura ha dichiarato che non spetta al magistrato fare un bilanciamento tra cronaca e giustizia, motivo per cui ha rifiutato la richiesta. La testata ha presentato la richiesta formale per ottenere copia o visione degli atti.

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