Garlasco la Procura di Pavia nega l’accesso agli atti a una testata giornalistica Non spetta al magistrato bilanciare cronaca e giustizia

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Pavia ha negato l’accesso agli atti a una testata giornalistica che aveva richiesto, il 11 maggio 2026, di consultare i documenti dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, conclusa la fase istruttoria. La procura ha dichiarato che non spetta al magistrato fare un bilanciamento tra cronaca e giustizia, motivo per cui ha rifiutato la richiesta. La testata ha presentato la richiesta formale per ottenere copia o visione degli atti.

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L’11 maggio 2026 una testata giornalistica nazionale ha presentato una richiesta formale alla Procura di Pavia per ottenere copia o visione degli atti dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, al termine della fase istruttoria. La richiesta, indirizzata al procuratore, come ricostruisce giustiziami.it, mirava a esercitare il diritto di cronaca e di informazione sancito dall’articolo 21 della Costituzione, considerato il forte interesse pubblico che la vicenda di Garlasco continua a suscitare a quasi vent’anni dal delitto avvenuto il 13 agosto 2007. Da marzo 2025 le notizie sull’indagine – con numerosi “scoop” da parte in particolare di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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