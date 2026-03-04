Accesso agli atti non è corretto rimandare ad altri uffici bisogna consentire l’accesso o dichiarare formalmente di non possedere i documenti Sentenza

Una sentenza stabilisce che una pubblica amministrazione deve consentire l’accesso agli atti o dichiarare formalmente di non possedere i documenti. Non è corretto, infatti, rimandare la richiesta ad altri uffici senza fornire spiegazioni chiare. Quando riceve una richiesta di accesso, l’ente non può limitarsi a indirizzare il cittadino verso un altro ente, ma deve agire direttamente.

