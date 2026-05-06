Delitto di Garlasco Sempio arrivato in Procura a Pavia | non risponderà al pm – La diretta

Oggi si è svolto l’interrogatorio di Andrea Sempio davanti al pubblico ministero a Pavia. Il 38enne di Vigevano, coinvolto nel caso di Garlasco, ha deciso di non rispondere alle domande del magistrato, come annunciato dai suoi avvocati ieri. La procedura si inserisce in un’indagine ancora in corso che riguarda un omicidio avvenuto nella zona. Sempio si è presentato in tribunale accompagnato dai legali di fiducia.

Oggi è il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio davanti al pm di Pavia. Il 38enne di Vigevano, indagato per il delitto di Garlasco, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così come hanno preannunciato ieri i suoi legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti. In giornata verrà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, alla sua terza convocazione dopo la riapertura delle indagini a gennaio 2025 (emersa pubblicamente solo a marzo). Andrea Sempio e Marco Poggi in Procura – Le news in diretta Inizio diretta: 060526 10:00 Fine diretta: 060526 18:00 10:00 060526 Andrea Sempio arrivato in procura a Pavia, non risponderà al pm Andrea Sempio, indagato nell’ambito della nuova inchiesta per omicidio di Chiara Poggi, è arrivato in macchina tra due ali di giornalisti, fotografi e operatori video in Procura a Pavia per essere interrogato.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Delitto di Garlasco: Sempio uccise Chiara per un rifiuto sessuale - Vita in diretta 30/04/2026

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