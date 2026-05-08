La Procura di Pavia ha concluso l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, un caso che ha tenuto banco per quasi due decenni. Sono state formulate 11 domande e sono stati eseguiti vari accertamenti nel corso degli anni, che hanno portato alla chiusura dell'inchiesta. Tra le persone coinvolte ci sono stati diversi approfondimenti, seguendo un percorso che ha attraversato numerosi passaggi giudiziari.

Il procuratore aggiunto di Pavia, Stefano Civardi (con le pm Valentina De Stefano e Giuliana Rizza) ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine ad Andrea Sempio, l'amico di lunga data del fratello di Chiara Poggi. Adesso il commesso in un centro di telefonia rischia di finire sotto processo. Cosa è cambiato oggi rispetto alla prima inchiesta?,, Chi ha ucciso Chiara Poggi?Secondo la nuova inchiesta l’assassino sarebbe Andrea Sempio, oggi 38enne e all’epoca amico di Marco Poggi.Come è entrato in casa l’assassino?La mattina del 13 agosto 2007, Sempio avrebbe fatto irruzione nella villetta di Garlasco approfittando della porta socchiusa (o comunque non chiusa a chiave visto che la ragazza aveva disinserito l'allarme per fare uscire in giardino i gatti) per entrare di soppiatto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, da Stasi a Sempio: 19 anni di inchieste in 11 domande

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Garlasco, la giustizia e l’errore x.com

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. È attesa nelle prossime ore la notifica dell'atto di conclusione dell'inchiest facebook