L’avvocato De Rensis ha risposto ai legali di Sempio riguardo alle accuse di mostrificazione nel caso di Garlasco. La discussione si è concentrata sul rischio che la reputazione del suo assistito possa essere danneggiata ingiustamente. De Rensis ha ricordato le azioni compiute in passato in relazione a un altro caso, facendo riferimento a un individuo coinvolto precedentemente. La questione riguarda l’equilibrio tra diritto alla riservatezza e libertà di stampa.

Antonio De Rensis risponde a Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, che teme la “mostrificazione” del suo assistito. L’avvocato di Alberto Stasi, parlando a La Vita in Diretta, ha detto di sapere bene cosa sia la mostrificazione. Per 15 anni, ricorda, sono stati fatti convegni per analizzare ogni singola parola di Stasi, la teoria del pedale e il suo alibi. “Se c’è qualcuno che è stato mostrificato, è quello che è in galera. Si chiama Alberto Stasi”, commenta. La reazione di Alberto Stasi A La Vita in Diretta torna a intervenire Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi. Sulla reazione alla notizia dell’intercettazione e della chiusura delle indagini contro Andrea Sempio, il legale non risponde direttamente.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, De Rensis replica ai legali di Sempio sulla "mostrificazione": "Ricordo cosa hanno fatto con Stasi"

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