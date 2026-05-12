Garlasco la difesa di Stasi | Indagine stratosferica non c’è solo Sempio

Da thesocialpost.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La difesa di un imputato coinvolto nel caso di Garlasco ha definito l’indagine come “stratosferica” e ha sottolineato che ci sono altre persone coinvolte oltre a Sempio. La nuova inchiesta, infatti, si sta estendendo oltre la posizione di Sempio, con accertamenti su diversi aspetti del caso. La vicenda giudiziaria prosegue con nuove verifiche e approfondimenti da parte degli inquirenti.

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La nuova inchiesta sul delitto di Chiara Poggi continua ad allargarsi ben oltre la posizione di Andrea Sempio. A sostenerlo è Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis. «Trovo davvero difficile dare una giustificazione a certe affermazioni dove si dice che non c’è nulla: questa indagine è un’indagine stratosferica», ha dichiarato Bocellari commentando gli ultimi sviluppi dell’inchiesta bis aperta dalla Procura di Pavia. Secondo la legale, il nuovo fascicolo non riguarderebbe soltanto Stasi e Sempio, ma un contesto molto più ampio, che coinvolgerebbe anche la gestione della prima indagine del 2016-2017 su Andrea Sempio, poi archiviata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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