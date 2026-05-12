Garlasco la difesa di Stasi | Indagine stratosferica non c’è solo Sempio

La difesa di un imputato coinvolto nel caso di Garlasco ha definito l’indagine come “stratosferica” e ha sottolineato che ci sono altre persone coinvolte oltre a Sempio. La nuova inchiesta, infatti, si sta estendendo oltre la posizione di Sempio, con accertamenti su diversi aspetti del caso. La vicenda giudiziaria prosegue con nuove verifiche e approfondimenti da parte degli inquirenti.

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