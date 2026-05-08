Negli atti dell’indagine sono stati inclusi appunti scritti da Andrea Sempio, nei quali si menziona che la madre si sarebbe detta in preda al panico riguardo a una questione legata a Stasi. I diari sequestrati contengono queste annotazioni, che sono state inserite nel fascicolo processuale. La vicenda si collega a un episodio che coinvolge la famiglia e le modalità di gestione di alcuni aspetti personali, secondo quanto emergerebbe dagli atti investigativi.

Negli appunti di Andrea Sempio compaiono riferimenti alla riapertura delle indagini e all’ansia della madre. Nelle Moleskine sono presenti diverse frasi, riportate anche nell’informativa dei Carabinieri, che fanno riferimento alle procedure in corso per il caso di Garlasco. Si legge: “Molta ansia – 2 archiviazioni” e ancora “mamma in panico per la cosa di Stasi”. Il periodo di questi appunti va dal 2019 al 2021. Per la Procura, da queste note traspare un certo interesse per l’iter processuale di Alberto Stasi. Notizia in aggiornamento.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, gli appunti di Andrea Sempio finiti negli atti dell'indagine: "Mamma in panico per la cosa su Stasi"

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, cosa c'è nelle agende horror di Sempio: foto di nascosto e note su satanismo e cadaveri. Gli appunti: riaperta indagine, mamma in panico

Leggi anche: Garlasco, famiglia Poggi contro l'indagine su Andrea Sempio: "Non si riscrive così la storia, Stasi colpevole"

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Garlasco – Agende, telefoni e file de Le Iene: tutto il materiale sequestrato ad Andrea Sempio; Sempio ha ucciso con crudeltà, la procura chiude le indagini. Stasi e la revisione: cosa succede ora; Delitto di Garlasco, quali sono gli indizi contro Andrea Sempio; Il caso Garlasco preso sul serio - Appunti.

Garlasco, gli appunti di Andrea Sempio finiti negli atti dell'indagine: Mamma in panico per la cosa su StasiNei diari di Andrea Sempio: Mamma in panico per la cosa di Stasi. Dagli appunti sequestrati emerge l'interesse dell'indagato per l'iter processuale ... virgilio.it

Andrea Sempio: «Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine su di me, mamma è nel panico»«Molta ansia- 2 archiviazioni» , «Stasi ha chiesto la riapertura», «mamma in panico per la cosa di Stasi», «Stasi ricorso in Cassazione». Sono alcuni degli appunti estratti dalle Moleskine di Andrea S ... ilmessaggero.it

Andrea Sempio: «Stasi ha chiesto la riapertura dell'indagine su di me, mamma è nel panico» - facebook.com facebook

Notificato ad Andrea Sempio l’avviso di chiusura dell'inchiesta firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano x.com