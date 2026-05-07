La famiglia Poggi si è schierata contro l’indagine in corso su Andrea Sempio, affermando che la vicenda non può essere modificata o riaperta in modo arbitrario. La famiglia ha inoltre dichiarato che, secondo loro, la responsabilità ricade su Stasi. La questione riguarda un procedimento giudiziario in cui si discute sul colpevole di un episodio passato. La famiglia ha espresso chiaramente la propria posizione pubblicamente.

Per la famiglia Poggi è Alberto Stasi il colpevole. La nuova indagine non cambia nulla, perché “non si riscrive così la storia”. Le parole arrivano dalla famiglia Poggi attraverso i legali, secondo i quali la sentenza definitiva ha elementi granitici a differenza delle intercettazioni. L’avvocato della famiglia descrive un “ragazzo” (il 38enne Sempio) che viene braccato e intercettato come Jim Carrey in The Truman Show. I Poggi difendono Sempio La famiglia Poggi difende Andrea Sempio. Lo fanno nella prospettiva che “non si può riscrivere la storia dal nulla”. A farlo sapere sono i legali che seguono la famiglia, i quali avrebbero parlato di assenza di uno spazio per modificare la vicenda giudiziaria.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, famiglia Poggi contro l'indagine su Andrea Sempio: "Non si riscrive così la storia, Stasi colpevole"

GARLASCO: KO Sempio, ero innamorato di una fantasia, la conoscevo appena, solo ciao e due battute

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