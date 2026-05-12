A Garlasco si avvicina un nuovo passaggio nel procedimento legale legato al delitto di Chiara Poggi. La difesa dell’indagato ha dichiarato che intraprenderà immediatamente azioni legali. Non sono stati forniti dettagli sulle prossime mosse o sui motivi che hanno portato questa decisione. La vicenda si sta preparando a un possibile ulteriore sviluppo nel procedimento giudiziario in corso.

Si avvicina un possibile nuovo snodo giudiziario nel caso del delitto di Chiara Poggi. La difesa di Alberto Stasi punta infatti a presentare entro l’estate la richiesta di revisione del processo che nel 2015 ha portato alla condanna definitiva a 16 anni di carcere dell’ex fidanzato della giovane uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. L’obiettivo dei legali Antonio De Rensis e Giada Bocellari è quello di depositare l’istanza alla Corte d’Appello sulla base dei nuovi elementi emersi dall’inchiesta della Procura di Pavia, che oggi vede indagato Andrea Sempio per omicidio volontario. Secondo la nuova ricostruzione degli investigatori pavesi, sarebbe stato proprio Sempio — amico del fratello della vittima — a uccidere Chiara Poggi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la difesa di Stasi ha deciso: “Agiremo subito”. Sta per succedere

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