Garlasco il padre di Alberto Stasi e la drammatica intercettazione | Siamo… Cosa dice al figlio

A Garlasco, il padre di Alberto Stasi ha rilasciato una conversazione telefonica in cui si sente pronunciare la parola “Siamo…”. La registrazione è stata fatta ascoltare alle autorità nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso. Alberto Stasi è coinvolto in un procedimento legato a un omicidio avvenuto circa vent’anni fa, un caso che ha attirato molta attenzione mediatica e pubblica.

Per quasi vent’anni il nome di Alberto Stasi è rimasto indissolubilmente legato al delitto di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi della storia italiana recente. Un’inchiesta fatta di colpi di scena, assoluzioni, condanne e nuove piste investigative che ancora oggi continua a dividere l’opinione pubblica. E mentre la Procura di Pavia accelera sulle nuove verifiche, tornano a galla intercettazioni e testimonianze che riportano l’attenzione su uno dei protagonisti più discussi dell’intera vicenda. Negli ultimi giorni il caso è tornato prepotentemente al centro del dibattito televisivo e mediatico. Le nuove ipotesi...🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

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Un solo omicidio, tre vittime. Chiara Poggi, Alberto Stasi ed il padre di quest'ultimo. Il vero assassino dovrebbe pagare per tutti questi delitti. E con lui tutti quelli che lo hanno coperto o aiutato. #Garlasco x.com

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