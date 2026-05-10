Una lettera scritta da Alberto Stasi indirizzata al padre è stata resa pubblica, suscitando una reazione emotiva online. Nel frattempo, la Procura di Pavia si trova a un momento cruciale nelle indagini sul delitto di Garlasco. La comunicazione privata di Stasi, che esprime il suo stato d’animo, arriva in un momento in cui le indagini stanno facendo passi avanti significativi.

La lettera di Alberto Stasi al padre, documento privato reso pubblico, commuove il web mentre la Procura di Pavia è ad un punto di svolta decisivo sul caso sul delitto di Garlasco. Un testo dove il figlio confessa al genitore defunto: «Ho vacillato quando te ne sei andato». La lettera di Alberto Stasi al padre defunto. Non è una memoria difensiva depositata in tribunale, né un’intervista concessa ai media. È una lettera intima da un figlio a un padre morto, scritta da Alberto Stasi durante gli anni più bui della sua vicenda giudiziaria. Il documento è tornato a circolare proprio nel momento in cui la Procura di Pavia compie un passo decisivo nel riaprire il fascicolo legato alla morte di Chiara Poggi, avvenuta nel luglio 2007 a Garlasco (provincia di Pavia).🔗 Leggi su Urbanpost.it

© Urbanpost.it - Garlasco, la lettera di Alberto Stasi al padre: il grido d’innocenza

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