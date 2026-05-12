Nel 2013, mentre il processo contro il figlio era ancora in corso, il papà Nicola venne a mancare. Da quel momento in poi Alberto Stasi si è sentito completamente solo e, nonostante due gradi di giudizio lo avessero assolto, in galera poi ci è finito davvero e con una condanna pesante: 16 anni di carcere. Il caso, caldissimo in questi giorni, viene esaminato anche a Quarta Repubblica, programma di approfondimento di Rete4, condotto da Nicola Porro. Durante la trasmissione viene riprodotta un’intercettazione ambientale del 23 Agosto 2007, dieci giorni appena dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Intercorsa proprio tra Nicola Stasi ed il figlio Alberto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alberto Stasi, la drammatica intercettazione del padre: "Siamo caduti, ok? Siamo caduti"

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