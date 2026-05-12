A Garlasco, si discute sulla possibile rilevanza legale dei soliloqui di Sempio registrati in auto durante il processo. La questione si collega a precedenti in casi come quelli di Avetrana e di Parolisi, dove le dichiarazioni spontanee e i discorsi rivolti a sé stessi sono stati analizzati come elementi utili alla ricostruzione dei fatti. La sentenza definitiva attende di chiarire se questi commenti possano influenzare l’esito del procedimento.

Le intercettazioni in auto di Andrea Sempio potrebbero avere un peso nell’eventuale processo sul delitto Garlasco. E non sarebbe la prima volta. Sui soliloqui del nuovo indagato dell’omicidio di Chiara Poggi si concentra parte del quadro indiziario della procura di Pavia, anche se probabilmente non avrebbero lo stesso valore di prova di altri indizi come l’impronta 33 attribuita al 38enne o il dna trovato nelle unghie della vittima. Eppure nella storia della cronaca nera italiana ci sono almeno due precedenti in cui le riflessioni tra sé e sé degli indagati sono state ritenute equiparabili a confessioni, come per Salvaltore Parolisi e l’omicidio di Avetrana.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, i soliloqui di Sempio in auto possono avere un peso a processo? Da Avetrana a Parolisi, i precedenti

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