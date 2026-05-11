Un ex giudice ha affermato che anche i soliloqui registrati possono avere un ruolo nelle indagini, sottolineando l’importanza di analizzare tono e riferimenti nelle registrazioni. Nel corso di un’intervista, ha ricordato un episodio in cui chiedeva preghiere affinché non fosse condannato per aver incendiato delle automobili al ritorno da un viaggio al mare. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione su come i dettagli delle registrazioni possano influenzare il quadro delle indagini.

Milano – “Sante e care anime pregate il Signore per me (.) fate che io non sia condannato per questo grave errore che ho fatto, di incendiare le macchine quando sono tornato dal mare.”. Il 5 e il 6 novembre 2021, da solo a bordo della sua Fiat Linea, senza sapere di essere intercettato dai carabinieri, il 76enne Ciro C., si lasciava andare in lunghe preghiere, chiedendo a San Michele Arcangelo e a San Giuseppe di aiutarlo a sfuggire alla giustizia. P reghiere che si sono tradotte in una “completa autoconfessione” dell’incendio di sei veicoli a Pieve Emanuele, nel Milanese. Un gesto, messo in atto il 14 agosto dello stesso anno, per “punire” e intimidire un rivale, titolare di un’officina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, l’ex giudice Salvini: “Anche soliloqui registrati possono essere decisivi. Sempio? Vanno compresi tono e riferimenti”

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