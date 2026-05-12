Garlasco i nuovi punti dell' indagine | l' audio con l' orario i 23 minuti senza alibi di Andrea Sempio e il dettaglio della colazione
Le indagini a Garlasco si concentrano su nuovi aspetti, tra cui un audio in cui si sente l’orario, e sui 23 minuti senza alibi di Andrea Sempio, che sono al centro delle verifiche. Si indaga anche su un dettaglio relativo alla colazione della notte del presunto fatto. Un testimone ha riferito di aver udito una frase sussurrata, seguita da lunghi silenzi mentre si trovava alla guida.
Una frase sussurrata a mezza voce, un soliloquio interrotto da lunghi silenzi mentre si trova alla guida della sua auto. È il febbraio 2017 quando le microspie dei carabinieri registrano Andrea Sempio, oggi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, pronunciare parole che, a distanza di anni.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Perché la procura contesta ad Andrea Sempio il delitto di Garlasco dopo oltre 18 anni
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