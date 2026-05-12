Garlasco i nuovi punti dell' indagine | l' audio con l' orario i 23 minuti senza alibi di Andrea Sempio e il dettaglio della colazione

Le indagini a Garlasco si concentrano su nuovi aspetti, tra cui un audio in cui si sente l’orario, e sui 23 minuti senza alibi di Andrea Sempio, che sono al centro delle verifiche. Si indaga anche su un dettaglio relativo alla colazione della notte del presunto fatto. Un testimone ha riferito di aver udito una frase sussurrata, seguita da lunghi silenzi mentre si trovava alla guida.

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