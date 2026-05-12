A Garlasco si sono concentrate le attenzioni sulla consegna di 45mila euro in contanti, un pagamento in nero ai tre avvocati coinvolti in un procedimento legale. La vicenda riguarda le dichiarazioni contrastanti tra gli ex professionisti di Andrea Sempio, al centro di un'indagine avviata e successivamente archiviata nel 2017. La questione si intreccia con le accuse e le testimonianze non compatibili emerse nel corso delle ultime settimane.

Guerra di versioni tra gli ex avvocati di Andrea Sempio. In ballo ci sono 45mila euro pagati in nero ai tre legali, subito prima della prima vera indagine sull'amico di Marco Poggi avviata e quasi subito archiviata, nel 2017. Su quella inchiesta si sta indagando oggi a Brescia, con l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti sospettato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l'accusa, avrebbe percepito soldi dai Sempio proprio per archiviare il ragazzo, che oggi ha 38 anni ed è vicino al rinvio a giudizio con l'accusa, pesantissima, di omicidio volontario di Chiara Poggi, avvenuto la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco. Sangue e soldi, l'ultimo tassello di una telenovela horror che appare infinita e nella quale tutti i protagonisti sembrano avere o aver avuto qualcosa da nascondere.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, i 45mila euro consegnati in contanti: chi può incastrare Andrea Sempio

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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Argomenti più discussi: Quei 45 mila euro in contanti che la famiglia di Sempio consegnò ai tre avvocati prima che lui venisse indagato; Garlasco, il giallo dei 45mila euro in contanti ai tre avvocati prima che Sempio venisse indagato; Garlasco, il giallo dei 45mila euro: quei pagamenti ai legali prima che Sempio finisse sotto inchiesta; Cacciando i soldi si sistema. Il mistero di quei 45mila euro in contanti ai legali dei Sempio.

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