Nuzzi apre Quarto Grado con Samurai J per parlare di Sempio l'ossessione del meme contagia la cronaca nera
Nuzzi ha iniziato la puntata di Quarto Grado con l’intervento di Samurai J, concentrandosi sul caso Sempio. La discussione si è focalizzata sull'uso dei meme e sulla loro diffusione nel contesto della cronaca nera. Il programma ha continuato a seguire questa linea, cercando di sfruttare l’attenzione generata dal caso di Garlasco, con l’obiettivo di attirare pubblico e aumentare l’interesse mediatico.
Il programma con Gianluigi Nuzzi insiste nella ricerca di un effetto pop segno della volontà di capitalizzare un momento di enorme attenzione sulla cronaca nera per il caso Garlasco. E Nuzzi non è il solo, anche Infante quest'anno ha più volte provato a creare situazioni che potessero avere una vita sui social in forma di frammento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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