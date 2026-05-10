Nuzzi apre Quarto Grado con Samurai J per parlare di Sempio l'ossessione del meme contagia la cronaca nera

Nuzzi ha iniziato la puntata di Quarto Grado con l’intervento di Samurai J, concentrandosi sul caso Sempio. La discussione si è focalizzata sull'uso dei meme e sulla loro diffusione nel contesto della cronaca nera. Il programma ha continuato a seguire questa linea, cercando di sfruttare l’attenzione generata dal caso di Garlasco, con l’obiettivo di attirare pubblico e aumentare l’interesse mediatico.

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