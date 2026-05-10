Nella nuova inchiesta sul caso di Garlasco sono state presentate nove perizie che coinvolgono anche l'uso di un avatar digitale. Tra gli atti c'è una consulenza tecnica in cui viene ricostruito l'omicidio attraverso una modellazione tridimensionale. Questa analisi dettagliata mira a chiarire i movimenti e le possibili sequenze dei fatti, contribuendo alle indagini in corso.

Nove le consulenze tecniche affidate dai pm di Pavia agli esperti incaricati di analizzare le impronte e il dna sotto le unghie di Chiara Poggi, confrontare il quantitativo del suo dna presente sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi e su un cucchiaino repertato in cucina, mappare la scena del crimine, analizzare il computer di casa in relazione ai video intimi con il fidanzato che potrebbero essere stati scaricati, valutare le ferite sul corpo della vittima e l'arma utilizzata. E, tra queste, agli atti della nuova inchiesta contro Andrea Sempio c'è anche una ricostruzione 3D del delitto di Garlasco, rappresentato con l'ausilio di un Avatar, come riferisce il quotidiano Il Messaggero.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, nove perizie contro Sempio: usato anche un suo Avatar

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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