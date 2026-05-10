Garlasco nuove perizie | tracce biologiche puntano ad Andrea Sempio

A Garlasco, sono state effettuate nuove analisi per raccogliere prove sulla scena del delitto. Le tracce biologiche trovate nelle perizie indicano un possibile collegamento con Andrea Sempio. Le macchie ematiche analizzate aiutano a ricostruire la dinamica tra il salotto e le scale. Inoltre, alcune impronte sono state attribuite specificamente a Sempio, rafforzando il suo coinvolgimento nelle indagini.

? Punti chiave Come spiegano le nuove macchie ematiche la dinamica tra salotto e scale?. Quali impronte specifiche collegano Andrea Sempio alla scena del delitto?. Perché l'assenza di tracce sui primi scalini conferma la cronologia dell'aggressione?. Cosa rivelano i nuovi rilievi sulla posizione della mano sinistra dell'aggressore?.? In Breve Analisi del Ris di Cagliari e Roma coordinata da Berti e Iuliano.. Perizia anatomopatologica di Cristina Cattaneo integra il quadro clinico della vittima.. Traccia 97F e impronta 33 risultano compatibili con Andrea Sempio.. Aggressione avvenuta tra salotto e scale dopo il delitto del 13 agosto 2007.. Le analisi tecniche condotte sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, puntano ora con decisione verso Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

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