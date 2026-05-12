I consulenti dei pubblici ministeri di Pavia hanno dichiarato che, negli Stati Uniti e in Svizzera, la “traccia 33” sarebbe attribuibile a una persona con il nome di Sempio. La discussione si concentra sulle difficoltà di ricostruire la vicenda in ambito internazionale. La procura ha approfondito l’analisi delle prove in relazione a questa pista, che potrebbe collegarsi ai movimenti di alcuni soggetti coinvolti.

Secondo i consulenti della Procura di Pavia sarebbe stato più semplice in “ambito internazionale” attribuire con maggiore certezza la ‘traccia 33’ dentro la casa dove è stata uccisa Chiara Poggi ad Andrea Sempio perché in “ alcuni Paesi” del mondo, come “Svizzera, Gran Bretagna” o “Stati Uniti e Canada “, lo “standard numerico” di “minuzie” per identificare correttamente un’impronta si “abbassa notevolmente” rispetto a quello previsto dalla “giurisprudenza italiana” e, in alcuni casi, non è nemmeno richiesto un “numero minimo di punti d’identità”. Lo hanno scritto il comandante del Ris di Messina, tenente colonnello Gianpaolo Iuliano, e il...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, consulenti dei pm: “In Usa e Svizzera ‘traccia 33’ sarebbe di Sempio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“Una goccia del sangue di Chiara sotto l’impronta di Sempio”: i pm collegano la traccia 33 all’omicidio di GarlascoPer la Procura di Pavia la traccia 33 di Andrea Sempio è attribuibile all'omicidio di Chiara Poggi perché "bagnata" e perché "vi erano delle macchie...

Garlasco, colpo di scena sulla traccia 33: "Cosa c'è sotto l'impronta di Sempio"Per la Procura di Pavia la traccia 33, l’impronta di mano destra trovata sulla parete destra della scala interna della villetta di Garlasco, è di...

Argomenti più discussi: Caso Garlasco, il giorno dopo. Tutto quello che i pm contestano ad Andrea Sempio; Caso Garlasco, se il tavolo ora è ribaltato: Sempio, Stasi, cosa cambia e la revisione possibile; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; Garlasco, nuova consulenza restringe l'ora della morte di Chiara: cosa può cambiare?.

Garlasco, un avatar 3D per ricostruire i movimenti di Sempio nella villetta: così i consulenti dei pm collegano scale, postura e impronta 33 x.com

Prima i colpi a mani nude, poi le martellate: la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco. Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio reddit

Garlasco, Tizzoni legale dei Poggi getta ombre sulla Procura: Incontri frequenti tra pm e avvocati di StasiL'avvocato dei Poggi, Gian Luigi Tizzoni, parla di inchiesta unidirezionale su Garlasco e di frequenti incontri tra procura e difesa di Stasi ... virgilio.it