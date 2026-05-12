Durante un’udienza, la consulente della difesa ha riferito che Andrea Sempio si trova in uno stato di grande paura a causa del rinvio a giudizio. La testimonianza ha fornito dettagli sulla sua reazione emotiva, senza entrare in analisi o interpretazioni. La procedura giudiziaria prosegue, con le parti chiamate a presentare le proprie argomentazioni. La vicenda si inserisce in un procedimento penale ancora in corso, con l’attenzione rivolta alle prossime fasi.

Sono giorni difficili per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi nel nuovo filone del processo sul delitto di Garlasco. In collegamento con la trasmissione Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Sempio, ne ha raccontato lo stato d’animo: “È molto spaventato, ma è forte”, ha detto. “Andrea Sempio spaventato ma forte” “Avete paura che lui verrà rinviato a giudizio? Lo date per scontato? Come sta Andrea rispetto al processo?”, ha domandato il conduttore. Questa la risposta di Marina Baldi: “Andrea è molto spaventato, ovviamente. Però è anche un ragazzo forte. Partecipa a tutte le riunioni, legge tutto, è interessato a tutto”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, consulente Marina Baldi svela che Andrea Sempio è "molto spaventato" per il rinvio a giudizio

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La Baldi, quella che in diretta da Botter inguaiava Andrea Sempio sulla questione DNA e che oggi ha fatto tripla capriola per diventare sua consulente. Da Plutone è tutto. Ah, il libro fantasy è tornato in classifica, così, per dire. #Garlasco x.com

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