Ieri è iniziata al laboratorio “Genomica” di Roma la perizia personologica su Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. La consulente di Sempio ha riferito che l’indagato è molto spaventato. La fase di analisi si concentra sull’aspetto psicologico e caratteriale dell’indagato, mentre il procedimento giudiziario prosegue con il rinvio a giudizio ancora da definire.

È inziata ieri, al laboratorio “Genomica” di Roma, la perizia personologica per Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Come anticipato nei giorni scorsi, sono stati i legali del 38enne - gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti - a richiedere che l'assistito fosse sottoposto a una valutazione tecnica da parte di esperti in ambito psicologico e psichiatrico, ritenendo l'accertamento “indispensabile” in previsione di un eventuale altro interrogatorio e di ipotetici sviluppi processuali. “È stata una giornata stancante. Chiunque abbia sostenuto un colloquio di questo tipo sa che è impegnativo. Credo che con oggi la perizia si concluderà, anche se non posso esserne certo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dentro la notizia, la consulente di Sempio: "È molto spaventato". Il bivio del rinvio a giudizio

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