Garlasco arriva la bomba | Mi sono inventato tutto il supertestimone crolla

A Garlasco un testimone chiave ha confessato di aver inventato tutto, svelando che le sue precedenti testimonianze erano false. La confessione arriva dopo anni di indagini e di ricostruzioni basate su ricordi, voci e racconti che si sono accumulati nel tempo. La rivelazione mette in discussione alcuni aspetti del caso, che sembrava ormai concluso, e riapre una discussione sull’affidabilità delle testimonianze.

Ci sono casi che, anche quando sembrano chiusi, continuano a tornare. Non per forza con prove nuove, ma con parole, voci, racconti che negli anni si sono incastrati uno sopra l’altro fino a creare un’ombra lunga, quasi impossibile da dissipare. E quando quella nebbia si infittisce, basta una frase per far tremare tutto. A Garlasco è successo proprio questo: una storia che per anni ha alimentato discussioni, sospetti e ricostruzioni parallele ha improvvisamente cambiato direzione. Non con un dettaglio in più, ma con un ripensamento totale. E a pronunciarlo è stato l’uomo che quel dettaglio lo aveva consegnato, nero su bianco, agli investigatori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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