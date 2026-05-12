Garlasco Andrea Sempio a Roma per una consulenza personologica | una psicoterapeuta-criminologa analizzerà il suo comportamento

A Roma, una psicoterapeuta-criminologa sta lavorando su una consulenza riguardante il comportamento di Andrea Sempio. La difesa dell’uomo ha incaricato questa professionista di analizzare il suo profilo e le sue azioni. La consulenza si inserisce nel procedimento legale in corso, con l’obiettivo di fornire elementi che possano essere utili alla difesa. La figura professionale sta esaminando aspetti psicologici e comportamentali legati alla vicenda.

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