Garlasco Andrea Sempio a Roma per una consulenza personologica | una psicoterapeuta-criminologa analizzerà il suo comportamento

Da ilgiornaleditalia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, una psicoterapeuta-criminologa sta lavorando su una consulenza riguardante il comportamento di Andrea Sempio. La difesa dell’uomo ha incaricato questa professionista di analizzare il suo profilo e le sue azioni. La consulenza si inserisce nel procedimento legale in corso, con l’obiettivo di fornire elementi che possano essere utili alla difesa. La figura professionale sta esaminando aspetti psicologici e comportamentali legati alla vicenda.

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La difesa di Sempio ha incaricato una psicoterapeuta-criminologa di redigere “una consulenza personologica”, che è iniziata lunedì 12 maggio e per la quale serviranno giorni prima di ottenere un profilo completo Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garla.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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