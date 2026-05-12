Garda l’allarme invisibile | microplastiche dai fondali ai nostri piatti

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le ricerche sulle microplastiche presenti nel Lago di Garda, che sono state trovate sia nei fondali che nelle acque superficiali. Questi frammenti di plastica minuscoli si spostano dall’ambiente acquatico alle reti alimentari umane attraverso il consumo di pesce e molluschi. Le microplastiche possono contenere sostanze chimiche che, una volta ingerite, potrebbero avere effetti sulla salute umana.

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? Domande chiave Come arrivano le microplastiche dai fondali direttamente ai nostri piatti?. Quali danni causano le nanoplastiche alla fisiologia del corpo umano?. Perché l'inquinamento risale dalle sorgenti del Sarca fino al lago?. Come monitora la Guardia Costiera la presenza di contaminanti invisibili?.? In Breve Convegno sabato 16 maggio ore 9:30 presso l'ex Colonia Pavese di Torbole.. Esperti Muse Lencioni e Sbarberi analizzano contaminanti nelle sorgenti del fiume Sarca.. Valentina Iannilli di Enea spiega l'infiltrazione delle microplastiche nei processi biologici alimentari.. Sindaco Morandi e comandante Veneroso presentano progetti di gestione e monitoraggio acque.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garda, l’allarme invisibile: microplastiche dai fondali ai nostri piatti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate "I nostri piatti originali giapponesi rubati dai clienti del locale"C’è un misto di amarezza e affetto per il proprio lavoro nel video pubblicato in questi giorni da Gianluca Gangetti, titolare del ristorante di... Le spugne da cucina rilasciano microplastiche mentre lavi i piatti: cosa dicono i datiUno studio dell’Università di Bonn ha calcolato quante microplastiche vengono rilasciate dalle comuni spugne da cucina durante l’uso quotidiano: fino...