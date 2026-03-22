Le spugne da cucina rilasciano microplastiche mentre lavi i piatti | cosa dicono i dati

Uno studio dell’Università di Bonn ha rilevato che le spugne da cucina rilasciano fino a oltre 4 grammi di microplastiche all’anno per ogni persona durante l’uso quotidiano. Questi dati evidenziano la quantità di particelle di plastica che si disperdono nell’ambiente ogni volta che si lavano i piatti con questi strumenti. La ricerca si è concentrata sulle spugne utilizzate comunemente in cucina.

Uno studio dell’Università di Bonn ha calcolato quante microplastiche vengono rilasciate dalle comuni spugne da cucina durante l’uso quotidiano: fino a oltre 4 grammi all’anno per persona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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