Garante regionale per l' infanzia | bufera sul renziano Scaramelli Avs e 5 Stelle non lo vogliono

Da firenzetoday.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La nomina del nuovo garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, rimasta vacante dal luglio 2025, ha generato tensioni tra le forze politiche del territorio toscano che supportano il presidente regionale. In particolare, il consigliere regionale legato al partito di governo è stato coinvolto in una vicenda che ha provocato divisioni con le altre forze politiche, tra cui i rappresentanti di Avs e del Movimento 5 Stelle, che hanno espresso contrarietà alla sua candidatura.

La nomina del nuovo garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, vacante dal luglio 2025, spacca il campo largo toscano che sostiene Eugenio Giani. L'unico nome uscito dalla commissione affari istituzionali, su una rosa di otto autocandidature, è quello di Stefano Scaramelli, renziano ed ex. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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