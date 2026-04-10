Garante regionale per l' infanzia | bufera sul renziano Scaramelli Avs e 5 Stelle non lo vogliono

La nomina del nuovo garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, rimasta vacante dal luglio 2025, ha generato tensioni tra le forze politiche del territorio toscano che supportano il presidente regionale. In particolare, il consigliere regionale legato al partito di governo è stato coinvolto in una vicenda che ha provocato divisioni con le altre forze politiche, tra cui i rappresentanti di Avs e del Movimento 5 Stelle, che hanno espresso contrarietà alla sua candidatura.

La nomina del nuovo garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, vacante dal luglio 2025, spacca il campo largo toscano che sostiene Eugenio Giani. L'unico nome uscito dalla commissione affari istituzionali, su una rosa di otto autocandidature, è quello di Stefano Scaramelli, renziano ed ex. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Consiglio Toscana, commissione designa Scaramelli nuovo Garante dell'infanziaFirenze, 8 aprile 2026 - La commissione affari istituzionale e bilancio del Consiglio regionale ha designato Stefano Scaramelli a nuovo Garante per... "No a ricollocamenti politici in certi ruoli". Tomasi contro Scaramelli, garante infanziaL’indicazione della commissione Affari istituzionali del consiglio regionale di sottoporre il nome del renziano Stefano Scaramelli al voto... Temi più discussi: Anna Cau nuova Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza; Anna Cau nuova Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; Anna Cau nuova garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza; REGIONE – Nominata la nuova Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza. Garante regionale per l'infanzia: bufera sul renziano Scaramelli, Avs e 5 Stelle non lo voglionoProtesta il centrodestra, il campo largo si spacca. Falchi: Ci sono figure migliori, Tomasi: Scegliere per competenza, non per dare poltrona ... firenzetoday.it Garante infanzia, il M5S rompe il fronte di maggioranza in Regione: no a Scaramelli, spunta il nome di TrovatoSi apre una frattura nella maggioranza in Consiglio regionale toscano sulla nomina del nuovo Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Il Movimento 5 Stelle annuncia ufficialmente che non sosterrà la ca ... radiosienatv.it “Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane” L’Aula approva la proposta di legge firmata da Bianca Maria Tagliaferri (Ud-Pp) tinyurl.com/uskn6pw #regioneumbria x.com In occasione delle festività pasquali, la Garante regionale propone una riflessione profonda su giustizia, misericordia e responsabilità, richiamando il valore delle parole e la necessità di costruire percorsi autentici di cambiamento, anche nei contesti più difficili - facebook.com facebook