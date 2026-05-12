Galleria sulla Provinciale chiusa dopo il nubifragio | manutenzione straordinaria

Da bresciatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattina di martedì 12 maggio, la provinciale Sebina Orientale ha subito disagi alla viabilità a causa di un forte nubifragio. La galleria tra Iseo e Montecognolo, direzione Valcamonica, è stata chiusa al traffico dalla Provincia di Brescia per consentire lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura si è resa necessaria per verificare e riparare i danni causati dall’evento atmosferico. La strada rimane interdetta fino a nuove comunicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Disagi alla viabilità nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, lungo la SP510 Sebina Orientale. La galleria di Iseo-Montecognolo, in direzione Valcamonica, è stata infatti chiusa al traffico dalla Provincia di Brescia a seguito delle conseguenze provocate dal forte nubifragio che nel.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Manutenzione notturna sulla Perugia-Bettolle: galleria "Prepo" chiusa per otto oreNotte di lavori per la galleria "Prepo" sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle.

Il camion sbanda e danneggia la galleria: strada provinciale chiusa per 6 oreUn incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze cliniche ha comportato la chiusura parziale della Galleria Montecognolo, tra Iseo e...

Argomenti più discussi: Autostrada chiusa: cosa cambia per chi viaggia; A1 chiusa tra Direttissima e Calenzano per furgone in fiamme; Schianto in galleria, due mezzi coinvolti: strada bloccata per due ore, soccorsi un 44enne un 72enne; Statale 36, nuovi lavori nella galleria Monte Piazzo: chiude un mese la canna in direzione Sondrio.

Sp 510, galleria di Iseo chiusa in direzione ValcamonicaSono in corso lavori di manutenzione straordinaria – la pulizia degli scoli dell'acqua – dopo il temporale di ieri ... giornaledibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web