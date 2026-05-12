Galleria sulla Provinciale chiusa dopo il nubifragio | manutenzione straordinaria
Nella mattina di martedì 12 maggio, la provinciale Sebina Orientale ha subito disagi alla viabilità a causa di un forte nubifragio. La galleria tra Iseo e Montecognolo, direzione Valcamonica, è stata chiusa al traffico dalla Provincia di Brescia per consentire lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura si è resa necessaria per verificare e riparare i danni causati dall’evento atmosferico. La strada rimane interdetta fino a nuove comunicazioni.
Disagi alla viabilità nella mattinata di oggi, martedì 12 maggio, lungo la SP510 Sebina Orientale. La galleria di Iseo-Montecognolo, in direzione Valcamonica, è stata infatti chiusa al traffico dalla Provincia di Brescia a seguito delle conseguenze provocate dal forte nubifragio che nel.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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