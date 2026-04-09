Un incidente stradale ha causato la chiusura temporanea della Galleria Montecognolo tra Iseo e Provaglio, durato circa sei ore a partire dalle 6 di stamattina. Un camion ha perso il controllo e si è schiantato contro le pareti dell’accesso, provocando danni alla struttura. Per le operazioni di messa in sicurezza, la strada è rimasta chiusa al traffico nel tratto interessato. Nessun ferito è stato segnalato.

Un incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze cliniche ha comportato la chiusura parziale della Galleria Montecognolo, tra Iseo e Provaglio, per circa 6 ore: dalle 6.30 del mattino, l'ora dell'incidente, fino alle 16 passate. Il sinistro è avvenuto sulla Strada provinciale 510, nota. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Camion sbanda e si schianta in galleria: traffico nel caos sulla ProvincialeMattinata difficile per chi si è messo in viaggio all’alba lungo la Sp510, la direttrice che collega il Lago d'Iseo alla Valcamonica.

Camion esce di strada: chiusa la provinciale tra Torrile e TrecasaliLa strada provinciale 43, tra Torrile e Trecasali, è attualmente chiusa al traffico a causa dell’uscita di un mezzo pesante al km 6+100.

Violento scontro sui binari tra un camion carico di auto e un treno della linea Suzzara- Ferrara: tr

Temi più discussi: Camion sbanda e danneggia la galleria di Iseo, deviazioni lungo la SP510 Sebina; Il camion sbanda e danneggia la galleria: strada provinciale chiusa per 6 ore - BresciaToday; Camion sbanda, invade la corsia e distrugge la galleria; L'auto sbanda, esce di strada e finisce nel fosso: coppia ferita e trasportata in ospedale.

Camion sbanda, invade la corsia e distrugge la galleriaUn camion fuori controllo, lo schianto in galleria e il traffico paralizzato per ore lungo la provinciale. È successo questa mattina a Iseo, intorno alle 6.30 ... elivebrescia.tv

Narni, raccordo Terni Orte: camion sbanda e perde il carico, traffico in tiltNARNI Camion perde il carico sul raccordo Terni Orte. Coda chilometrica e automobilisti esasperati. Il tam tam parte sui social. L'incidente è avvenuto in direzione ... ilmessaggero.it

AUTISTA COLTO DA UN MALORE: IL CAMION SBANDA, INVADE LA CORSIA E DISTRUGGE LA GALLERIA BRESCIA. È successo questa mattina, 8 aprile a Iseo, intorno alle 6.30 lungo la SP510 Sebina, dove un incidente ha mandato in tilt la viabilità tra il l - facebook.com facebook

Camion sbanda e danneggia la galleria di Iseo, deviazioni lungo la SP510 Sebina x.com