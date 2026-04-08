Manutenzione notturna sulla Perugia-Bettolle | galleria Prepo chiusa per otto ore
Notte di lavori per la galleria "Prepo" sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Anas ha comunicato che nella notte di venerdì 10 aprile il tratto sarà temporaneamente chiuso in direzione Ponte San Giovanni per consentire interventi programmati di manutenzione agli impianti tecnologici.Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Chiusa la Perugia Bettolle tra Foiano e CortonaSul raccordo autostradale Bettolle-Perugia è provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in direzione Perugia, tra gli svincoli di Foiano...
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Lavori stradali notturni sul raccordo Perugia-BettollePer consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione programmata in galleria, sono necessarie limitazioni temporanee al transito sul raccordo Perugia-Bettolle tra gli svincoli di Prepo e San ... ansa.it
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Sospesi per le festività i lavori nella galleria Pallotta sul Perugia-Bettolle x.com