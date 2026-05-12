Galatina comunità cardioprotetta | la rete solidale nel nome di Andrea Santoro cresce ancora
A Galatina, otto defibrillatori sono stati installati in diverse aree della città grazie a una donazione dell’associazione “Andrea Santoro – Ricordare e sorridere”. La distribuzione di questi dispositivi mira a migliorare la sicurezza dei residenti, rafforzando la rete di protezione per le emergenze cardiache. La cerimonia di consegna ha coinvolto rappresentanti della comunità e delle istituzioni locali.
GALATINA – Galatina compie un passo verso la tutela della salute dei suoi cittadini grazie alla donazione di otto defibrillatori distribuiti sul territorio, un risultato reso possibile dalla tenacia dell’associazione “Andrea Santoro – Ricordare e sorridere”. Il progetto, che mira a rendere.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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