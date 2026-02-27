L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa Gli arresti di Europol e la rete The Com

L’estrema destra sta aumentando la sua presenza online tra i giovani in diversi paesi europei. Nei giorni scorsi, Europol ha eseguito arresti legati alla rete The Com, dopo aver investigato per oltre un anno. La Commissione europea ha rilasciato dichiarazioni in merito, mentre le autorità continuano a monitorare le attività di queste organizzazioni.

Europol ci ha lavorato per almeno un anno. E ieri, 26 febbraio, mentre la Commissione europea dava notizia della nuova strategia anti terrorismo, nata anche alla luce del consistente numero di attacchi avvenuti in Europa, sono stati comunicati anche i primi arresti per un fenomeno abbastanza nuovo in Europa e un po’ più conosciuto negli Stati uniti: gruppi che vivono on line e radicalizzano giovani e giovanissimi verso contenuti violenti, collegati all’estrema destra e – secondo alcuni sospetti – sostenuti dalla Russia. Chi sono gli arrestati. Le notizie arrivate da Europol sono molto prudenti. Al centro dell’operazione transnazionale di polizia c’è la rete The Com e gli arrestati sono stati in tutto 30, 179 gli indagati e 62 le vittime accertate (oltre a 4 persone che erano considerate a rischio abuso). 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Droga, smantellata rete criminale internazionale: arresti anche a Bergamo

Sicilia: rete di trafficanti smantellata, 15 arresti tra ItaliaOperazione congiunta Italia-Francia: smantellata rete di trafficanti in Sicilia Un’operazione coordinata tra le forze di polizia italiane e francesi...

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Macron il leader più amato in UE, seguito da Meloni; Deranque, tremila neofascisti in corteo blindato a Lione; In Europa vengono ristretti gli spazi della democrazia: il report; Cos’è la destra? Cos’è la sinistra?.

L’estrema destra cresce in rete tra i giovanissimi anche in Europa. Gli arresti di Europol e la rete The ComNell'ultimo documento antiterrorismo della Commissione europea si parla con preoccupazione delle reti che attraggono minori e persino bambini. Ora ci sono i primi arresti ... open.online

Francia, attacchi dell’estrema destra contro centri LGBT+: vandalizzato Le Fil a Maubeuge dopo il raid a LilleSimboli neonazisti e scritte suprematiste contro la sede dell’associazione LGBT+ Le Fil a Maubeuge. Dopo Lille cresce l’allarme per gli attacchi dell’estrema destra nel nord della Francia. gay.it

Incontra Antonio Albanese e Giuseppe Battiston nel The Space Cinema Parco De Medici! Quattro amici, una notte storta, troppe scelte sbagliate. All’alba, niente sarà più come prima. Domenica 8 febbraio ore 19.30 The Space Cinema Roma Parco De Me - facebook.com facebook