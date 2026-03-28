La Rete Aretina Pace e Disarmo ha diffuso una dichiarazione di solidarietà nei confronti di un vescovo locale, a seguito di recenti dichiarazioni o azioni che lo riguardano. La nota è stata pubblicata il 28 marzo 2026 e si rivolge a sostenere la figura religiosa in un momento di criticità o di attenzione pubblica. La rete ha deciso di esprimere pubblicamente il proprio appoggio.

Arezzo, 28 marzo 2026 – La Rete Aretina Pace e Disarmo esprime la propria solidarietà a S. Ecc. Mons. Andrea Migliavacca Vescovo di Arezzo – Cortona - San Sepolcro per le contestazioni nate per la Sua partecipazione alla festa di fine Ramadan su invito della comunità bengalese. La Rete Aretina Pace e Disarmo rammenta che il pluralismo religioso e la libertà di credo sono sanciti dalla Costituzione come principi alla base della comune convivenza pacifica. Lo stesso Presidente Sergio Mattarella, nel saluto di fine Ramadan che ogni anno rivolge alle comunità islamiche presenti nel nostro Paese, ha ribadito più volte che la promozione del mutuo rispetto tra fedi e culture, elemento di coesione sociale della nostra comunità, sollecita l’esercizio di una responsabilità condivisa per il bene comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Rete Aretina Pace e Disarmo solidale con il vescovo Andrea Migliavacca

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