Uno dei protagonisti del campo largo ha annunciato pubblicamente la volontà di presentarsi al Viminale, invitando gli altri partiti a unirsi a questa richiesta. La notizia si diffonde mentre si avvicinano i tempi di una possibile consultazione politica, a circa un anno dalle prossime elezioni. La dichiarazione ha creato un certo clamore tra gli osservatori, che seguono da vicino gli sviluppi di questa alleanza politica.

Come quegli avventori che si mettono a tavola prima che l'oste si sia avvicinato alla cucina. Succede al campo largo che si prepara al «pranzo» a più di un anno di distanza dalle elezioni. Previdenti o precipitosi? Effetti della «sbornia» post-referendum che impazza al Nazareno: prenotiamo Palazzo Chigi. Un effetto paradossale: la coalizione che fa acqua da tutte le parti intanto si divide i posti, con una logica spietata: questo a te, quello a me. L'ultimo a esprimere i suoi desideri è l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli, attivissimo consigliere di Romano Prodi, impegnato sul fronte della Margherita bonsai per la componente cattolica. Per lui una rinuncia e, contemporaneamente, una richiesta: «È assolutamente escluso che io partecipi alle primarie, non sono interessato a una leadership», confessa ai microfoni di Un giorno da pecora.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gabrielli getta la maschera: chiede al campo largo di andare al Viminale

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