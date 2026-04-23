Grimaldi Avs | Campo Largo pronto ad andare al Governo e a riconoscere lo Stato di Palestina – Il video

Durante un punto stampa alla Camera, Marco Grimaldi di Avs ha dichiarato che il Campo Largo è pronto a entrare nel governo e ad riconoscere lo Stato di Palestina. Ha inoltre affermato che si intende porre fine alla complicità dell'economia con il genocidio. La dichiarazione è stata rilasciata il 22 aprile 2026 e il video è stato diffuso dall'Agenzia Vista.