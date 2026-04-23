Grimaldi Avs | Campo Largo pronto ad andare al Governo e a riconoscere lo Stato di Palestina – Il video

Da open.online 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un punto stampa alla Camera, Marco Grimaldi di Avs ha dichiarato che il Campo Largo è pronto a entrare nel governo e ad riconoscere lo Stato di Palestina. Ha inoltre affermato che si intende porre fine alla complicità dell'economia con il genocidio. La dichiarazione è stata rilasciata il 22 aprile 2026 e il video è stato diffuso dall'Agenzia Vista.

Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella» Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia .🔗 Leggi su Open.online

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