Grimaldi Avs | Campo Largo pronto ad andare al Governo e a riconoscere lo Stato di Palestina – Il video
Durante un punto stampa alla Camera, Marco Grimaldi di Avs ha dichiarato che il Campo Largo è pronto a entrare nel governo e ad riconoscere lo Stato di Palestina. Ha inoltre affermato che si intende porre fine alla complicità dell'economia con il genocidio. La dichiarazione è stata rilasciata il 22 aprile 2026 e il video è stato diffuso dall'Agenzia Vista.
Silvia Salis a Vanity Fair: «Una volta che hai fatto il sindaco, sei pronto a tutto». Nel 2013 in copertina c’era Renzi Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Conte all’attacco sul decreto sicurezza: «State obbligando gli avvocati a commettere due reati. Così mettete in imbarazzo anche Mattarella» Decreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Posta la fiducia .🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Il campo largo si unisce su Gaza: “La prima cosa che faremo al governo è riconoscere lo Stato di Palestina”Sulla politica estera ci sono delle divisioni, ma "non abbiamo più paura di nulla".
Calenda piccona il campo largo, tra Conte e Avs la sentenza è spietata: “Il centrosinistra non è pronto a governare, solo una corrida” (video)La fotografia scattata da Carlo Calenda sul centrosinistra all’attacco scomposto del governo, più che in bianco e nero (più nero che bianco per la...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Grimaldi (Avs): Campo Largo pronto ad andare al Governo e a riconoscere lo Stato di Palestina; La Schlein difende Giorgia sugli attacchi degli Usa. Conte cinico: È ambigua; PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA, PRIMO SONDAGGIO: ELLY SCHLEIN (36%), SALIS (29%) E CONTE (26%).
Grimaldi (Avs): Campo Largo pronto ad andare al governo e a riconoscere lo Stato di Palestina – Il video(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 Campo largo pronto ad andare al Governo, a riconoscere lo Stato di Palestina e a porre fine alla complicità dell'economia del genocio, così Marco Grimaldi di Avs ... msn.com
Grimaldi (Avs): Campo Largo pronto ad andare al Governo e a riconoscere lo Stato di Palestina(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2026 Campo largo pronto ad andare al Governo, a riconoscere lo Stato di Palestina e a porre fine alla complicità dell'economia del genocio, così Marco Grimaldi di Avs ... la7.it
Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . Le parole di Massimo D’Alema alla Camera su campo largo e tenuta del governo. #MassimoDAlema #News #Politica #Roma - facebook.com facebook
Le forze del Campo largo che contestano al governo Meloni di non essere uscito dalla procedura d'infrazione con un anno di anticipo per un decimale, sono gli stessi partiti che attaccano il ministro Giorgetti perché con la sua politica di "austerità" non fa abbas x.com