Teatrino Albania FdI chiede un’informativa al Viminale

Il partito di centrodestra ha richiesto al Viminale un’informativa urgente sul funzionamento del Centro di Permanenza Reale di Gjader in Albania. La richiesta arriva dopo che il ministro dell’Interno ha chiesto dettagli su quanto sta accadendo nel centro. La questione è stata sollevata in Parlamento, senza ulteriori dettagli pubblici sulla natura delle attività o sugli episodi specifici.

Migranti Le opposizioni rilanciano: il governo sapeva che quei migranti sarebbero tornati indietro. «Deportati solo per fare campagna sul referendum». E torna lo spettro del danno erariale Migranti Le opposizioni rilanciano: il governo sapeva che quei migranti sarebbero tornati indietro. «Deportati solo per fare campagna sul referendum». E torna lo spettro del danno erariale Un’informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi su quanto sta accadendo nel Cpr di Gjader. È la richiesta avanzata ieri in Aula dalla deputata Sara Kelany, responsabile immigrazione di FdI. «Apprendiamo, preoccupati ma purtroppo non stupiti, di un... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Teatrino Albania, FdI chiede un’informativa al Viminale Articoli correlati Fdi chiede un’informativa a Nordio sullo scandalo delle mascherineIl capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid ha chiesto al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, un’informativa in Aula sullo scandalo... Leggi anche: Fdi chiede informativa Piantedosi e Tajani su Hannoun, Pd: irresponsabili Contenuti utili per approfondire Teatrino Albania Discussioni sull' argomento Teatrino Albania, FdI chiede un’informativa al Viminale; Regolamento rimpatri, il Pse attacca il Ppe: Fagocitati dall’estrema destra; La cittadinanza a ostacoli dei presunti colpevoli di pericolosita. Mario Pirovano, in questi giorni in Albania per due spettacoli legati al Centenario di Dario Fo, ha incontrato gli studenti di Lingua italiana dell'Università di Tirana. Fondazione Dario Fo e Franca Rame Dario Fo e Franca Rame Istituto Italiano di Cultura a Tirana facebook