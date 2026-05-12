Il giornalista sarà presente domani, mercoledì 13 maggio, a Bergamo per partecipare all’«Integrazione Film Festival». Durante l’evento, presenterà il suo nuovo libro intitolato «Il secolo è mobile», in cui analizza le tendenze migratorie future. La sua presenza si inserisce nel programma della manifestazione dedicata ai temi dell’integrazione e delle dinamiche migratorie. L’appuntamento si svolgerà presso una sala pubblica della città.

Articolo. Il giornalista sarà ospite domani, mercoledì 13 maggio, dell’«Integrazione Film Festival». Appuntamento all’Auditorium Cult alle 21 Si prende il momento più importante della giornata Gabriele Del Grande, giornalista indipendente che da anni si occupa di migrazioni: sarà ospite della seconda giornata di «IFF - Integrazione Film Festival», domani (mercoledì 13 maggio) alle 21 all’Auditorium Cult di Piazza Libertà. Ed è un posto che gli spetta, perché Del Grande non solo racconta e analizza il fenomeno da vent’anni come pochi altri, ma ha anche creato un monologo multimediale con cui, oltre a raccontare passato e presente, fa anche proposte per il futuro.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Gabriele Del Grande a Bergamo. «Il secolo è mobile» racconta le migrazioni del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Al Salone del Mobile 2026 il design del futuro arriva dal passatoIl design “nuovo” che tutti vogliono è quello che, in realtà, arriva dal passato.

La spinta al Made in Italy, 137 milioni per il futuro del settore del mobileDA OLTRE trent’anni Simest è uno dei principali strumenti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Argomenti più discussi: Gabriele Del Grande a Bergamo. Il secolo è mobile racconta le migrazioni del futuro; Le grandi migrazioni in Europa dal 1914 a oggi. Quando la Storia si declina al futuro; Al Don Bosco uno spettacolo sulle migrazioni; Il secolo è mobile: lo spettacolo tra immagini, storie e frontiere.

Asti, 27mo Galà della Magia di Colle Don Bosco! Un vero piacere essere il conduttore dello Show in teatro con artisti di grande talento. Grazie a tutti gli amici, al pubblico e a Don Sales #magic #gala #colledonbosco #friendship #gabrielegentile #magogentil x.com

Centenario della nascita di Bruno Trentin: iniziativa a Rimini reddit

Gabriele Del Grande a Bergamo. «Il secolo è mobile» racconta le migrazioni del futuroSi prende il momento più importante della giornata Gabriele Del Grande, giornalista indipendente che da anni si occupa di migrazioni: sarà ospite della seconda giornata di «IFF - Integrazione Film Fes ... ecodibergamo.it