la spinta al made in italy 137 milioni per il futuro del settore del mobile

Negli ultimi tempi sono stati destinati 137 milioni di euro per sostenere il settore del mobile italiano, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sui mercati esteri. Simest, che da oltre trent’anni aiuta le imprese italiane a espandersi all’estero, ha svolto un ruolo importante in questo ambito, offrendo strumenti e risorse per favorire l’internazionalizzazione delle aziende del settore.

DA OLTRE trent’anni Simest è uno dei principali strumenti a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane. In un contesto globale segnato da tensioni geopolitiche e trasformazioni delle catene del valore, il suo ruolo si rafforza come leva per accompagnare le aziende nei mercati esteri, non solo sul fronte dell’export, ma anche in termini di presenza stabile e sviluppo industriale. L’attività si sviluppa lungo tutte le fasi del percorso internazionale: dall’ingresso nei mercati alla crescita strutturata, fino agli investimenti all’estero. "Accompagniamo le imprese lungo tutto il percorso di crescita internazionale, sia...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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