Gabriele Corsi, noto per il suo ruolo nel Trio Medusa, ha costruito una carriera che lo ha portato a partecipare anche all’Eurovision 2026. Oltre al lavoro in radio e televisione, ha una famiglia composta da moglie e figli. La sua esperienza professionale include momenti di successo in Rai e numerosi scherzi trasmessi sulle frequenze radiofoniche. Tra la vita privata e quella pubblica, il suo percorso si intreccia tra musica, intrattenimento e impegni personali.

Chi segue con assiduità l'Eurovision Song Contest considera ormai Gabriele Corsi un volto e una voce familiari. Lo showman e conduttore, storico membro del Trio Medusa, è una presenza costante della competizione canora europea più seguita dal mondo dal 2021, quando ha debuttato al fianco di Cristiano Malgioglio per il commento su Rai 1 della finalissima dell'edizione in cui hanno trionfato i Maneskin. Quest'anno, dopo aver condiviso nel 2025 l'esperienza al fianco di BigMama, è affiancato da Elettra Lamborghini, alla sua prima esperienza al commento dell'Eurovision Song Contest. Scopriamo di più su Gabriele Corsi, qual è stato il suo percorso artistico e qualche curiosità sulla sua vita privata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gabriele Corsi: moglie, figli e carriera dal Trio Medusa all'Eurovision 2026

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