Gabriele Anakin tattoo artist delle star scende in campo per i cani ex combattenti

Un tatuatore noto per aver lavorato con diversi artisti di rilievo si è unito a una campagna dedicata ai cani ex combattenti. La sua attività si concentra ora sul supporto a questi animali, coinvolgendo anche iniziative di sensibilizzazione e recupero. La notizia è stata diffusa a Milano, durante un evento pubblico che ha visto la partecipazione di vari rappresentanti del settore. La sua presenza si inserisce in un progetto volto a migliorare le condizioni di vita dei cani provenienti da situazioni di combattimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Milano, 12 maggio 2026 – Dai tatuaggi alle star della musica come Fedez, Damiano David, Tananai, Jake La Furia e Big Mama, a un progetto sociale per dare voce a chi non ce l’ha: il tattoo artist Gabriele Anakin arriva a Milano con la mostra "Una vita da campione", promossa dall’associazione animalista LNDC Animal Protection per aiutare i cani ex combattenti. La mostra si potrà visitare gratuitamente dal 16 al 29 maggio negli orari di apertura dello spazio WAO Isola in via Via Luigi Porro Lambertenghi, 7. Conosciuto per il suo stile contemporaneo e per aver lavorato con alcuni tra i protagonisti della scena musicale italiana, in questa...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gabriele Anakin, tattoo artist delle star, scende in campo per i cani ex combattenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le regole infallibili per scoprire il sottotono della pelle secondo i make-up artist delle starPer fugare ogni dubbio servono regole chiare e precise e finalmente alcuni make-up artist delle star intervistati dalla rivista Byrdie sembrano... Pedaso, scende in campo GalassoSi definisce il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Pedaso, Comune commissariato a seguito dello scioglimento del...