Pedaso scende in campo Galasso

A Pedaso si avvicinano le elezioni amministrative dopo che il consiglio comunale è stato sciolto a febbraio e il Comune è stato affidato a un commissario. In questa fase, si fa strada la candidatura di Galasso, che ha deciso di scendere in campo. La situazione politica si sta delineando in modo più chiaro, con gli attori coinvolti pronti a presentare le proprie proposte per il futuro amministrativo del paese.

Si definisce il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative a Pedaso, Comune commissariato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale risalente a febbraio, al quarto anno di amministrazione Berdini. Ci furono le dimissioni di sei consiglieri di maggioranza. A scatenare la crisi politica c’era stata la lottizzazione Siri con Galasso che si oppose e decise di non votare, bloccando di fatto la delibera di giunta. Adesso all’ufficialità della ricandidatura del sindaco uscente Vincenzo Berdini, segue anche quella dell’ex vicesindaco Giuseppe Galasso, che annuncia la propria discesa in campo delineando così una competizione diretta tra due figure che hanno condiviso l’esperienza di governo negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pedaso, scende in campo Galasso Il Torre scende in campo per Paul: "Sarai sempre con noi, dentro e fuori dal campo"I ragazzi sono entrati nel terreno di gioco con una maglietta celebrativa rendendo omaggio al suo compagno di squadra morto a soli 15 anni giocando a... Leggi anche: Pozzuoli, la prevenzione scende in campo