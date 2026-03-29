Le regole infallibili per scoprire il sottotono della pelle secondo i make-up artist delle star

Da vanityfair.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le make-up artist delle star spiegano come identificare il sottotono della pelle, che può essere freddo, neutro o caldo. Per determinarlo, si può osservare la tonalità delle vene sul polso o il modo in cui determinati colori si riflettono sulla pelle. Questa distinzione aiuta a scegliere i trucchi più adatti, migliorando l’effetto complessivo del trucco senza ricorrere a metodi complessi.

Per fugare ogni dubbio servono regole chiare e precise e finalmente alcuni make-up artist delle star intervistati dalla rivista Byrdie sembrano avercele fornite. Cos’è il sottotono e perché è importante conoscerlo Iniziamo col fare chiarezza: il tono della pelle è il colore, e varia da molto scuro a molto chiaro, mentre il sottotono è la tonalità che si trova all'interno di quel colore e può essere caldo, freddo o neutro. Il primo può cambiare durante l'anno a seconda ad esempio dell’abbronzatura, il secondo invece non varia mai quindi scoperto una volta è valido per sempre. Nei sottotoni caldi ci sono sfumature dorate, gialle o pesca, in quelli freddi rosa, rosse o bluastre, e in quelli neutri un mix di entrambi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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