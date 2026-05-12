Futuro della Viterbese in bilico Camilli incontra Frontini

Dopo aver conquistato la salvezza sul campo con una vittoria per 3 a 0 contro il Tor Sapienza, il patron della squadra ha espresso preoccupazioni riguardo alla stabilità finanziaria del club. La partita si è disputata domenica 3 maggio allo stadio Rocchi, ma al termine dell'incontro ha sottolineato la necessità di valutare il futuro della società, lasciando aperta la possibilità di ulteriori decisioni. Nei giorni successivi, si è svolto un incontro tra il presidente e il proprietario della squadra.

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