Furto nella notte a Racalmuto | sparisce un trattore da 10 mila euro
Durante la notte, un trattore dal valore di circa 10.000 euro è stato rubato in un terreno di contrada Cicuta, a Racalmuto. L’episodio è stato scoperto al mattino, quando i proprietari si sono accorti dell’assenza del mezzo. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per avviare le indagini e raccogliere eventuali tracce lasciate dai ladri.
Un furto è stato messo a segno durante le ore notturne in un appezzamento di terreno di contrada Cicuta, a Racalmuto. I malviventi sono riusciti a sottrarre un trattore agricolo cingolato del valore superiore ai 10 mila euro. Il mezzo apparteneva a un pensionato di 77 anni e si trovava.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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