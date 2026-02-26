Furto all’Ottica Vannelli di Montevarchi | sparisce un occhiale da 300 euro

Questa mattina, poco prima delle 10, un furto ha coinvolto l'Ottica Vannelli di Montevarchi, dove è scomparso un occhiale dal valore di circa 300 euro. L'episodio si è verificato in via Roma, lasciando i negozianti e i clienti sorpresi dall'accaduto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le prime verifiche e per raccogliere eventuali testimonianze.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – Questa mattina, poco prima delle 10, un furto ha scosso l’Ottica Vannelli in via Roma a Montevarchi. Ignoti hanno approfittato della forte affluenza di clienti per sottrarre un occhiale del valore di circa 300 euro, agendo con una tecnica ormai consolidata: uno dei complici distrae il personale fingendo interesse per un acquisto, mentre l’altro sottrae l’articolo dall’espositore. A raccontare l’accaduto è stata una delle titolari, Federica Vannelli: «Fortunatamente un cliente ha assistito alla scena, ma il complice è riuscito a uscire rapidamente dal negozio. Purtroppo non è semplice fermare questi soggetti, soprattutto quando siamo impegnati con altri clienti». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Furto all’Ottica Vannelli di Montevarchi: sparisce un occhiale da 300 euro Furto con spaccata su un’auto in sosta: sparisce un bottino da 90 euroSi sono concluse con una denuncia a piede libero così le indagini dei carabinieri di Postal che, nei giorni scorsi, hanno identificato un uomo... Furto da 2.300 euro in centro commerciale: denunciati due compliciPensavano di essere riusciti a far perdere le proprie tracce, ma a distanza di mesi le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno... Furto all’Ottica Vannelli di Montevarchi: sparisce un occhiale da 300 euroArezzo, 26 febbraio 2026 – Questa mattina, poco prima delle 10, un furto ha scosso l’Ottica Vannelli in via Roma a Montevarchi. Ignoti hanno approfittato della forte affluenza di clienti per sottrarre ... lanazione.it Montevarchi, furto all’Ottica Vannelli. La Polizia identifica i responsabili. Denunciate. Facciamo fronte comuneFurto, nella mattina, all’Ottica Vannelli di Montevarchi. In due, approfittando della confusione dovuta ai clienti presenti, sono riusciti a portare via un occhiale del valore di 300 euro. La titolare ... valdarnopost.it