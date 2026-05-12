Furto nei box del palazzo | bloccato dalla polizia mentre esce con un monopattino rubato

Nella notte tra lunedì e martedì, la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni in un condominio di via Melotti a Milano, zona Santa Giulia. L’intervento è scattato dopo che gli agenti hanno fermato il sospetto mentre usciva dai box con un monopattino presumibilmente rubato. L’uomo è stato portato in questura e accusato di furto. Non sono stati divulgati altri dettagli sull’episodio.

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