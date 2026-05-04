Ladro di biciclette bloccato dalla polizia dopo un furto al Sacrario

Da viterbotoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato fermato dalla polizia nel quartiere del Sacrario a Viterbo dopo aver rubato una bicicletta. L’intervento degli agenti è avvenuto poco dopo il furto, che si è verificato nelle vicinanze. La bicicletta rubata è stata recuperata e restituita al proprietario. Il ragazzo è stato portato in commissariato per gli accertamenti del caso.

Un giovane è stato bloccato dalla polizia nella zona del Sacrario a Viterbo dopo aver rubato una bicicletta. È successo nel pomeriggio di domenica 3 maggio. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di assenza del proprietario per impossessarsi del mezzo, salendo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ladrón de bicicletas (1948) en español HD

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