Firenze truffa finto carabiniere | prende gioielli e soldi a due anziani in via Villani Scappa in monopattino Bloccato dalla polizia

A Firenze, due anziani sono stati raggirati da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, riuscendo a portare via gioielli e denaro in via Villani. Dopo aver ottenuto quanto desiderava, il truffatore è fuggito in monopattino, ma è stato poi fermato dalla polizia durante un intervento. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato il sospetto.

FIRENZE – Truffa del finto carabiniere in via Villani. Bloccato il presunto autore. La Polizia di Stato ha proceduto al controllo del 48enne, notato aggirarsi con fare sospetto, scoprendo nella sua disponibilità il presunto bottino di una truffa appena consumata. Gli operatori della Squadra Mobile fiorentina, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio predisposti in zona per la segnalazione di ripetuti tentativi di truffa, hanno notato l'uomo davanti ad un'abitazione di via Villani impegnato ad effettuare una videochiamata per poi allontanarsi con fare sospetto e frettolosamente a bordo di un monopattino elettrico. Viste le circostanze, gli operatori ne hanno seguito i movimenti.