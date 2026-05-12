Furto in chiesa rubata la statua di Cristo | le telecamere incastrano madre e figlia
Una statua di Cristo è stata rubata in una chiesa durante un momento in cui la navata era vuota. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una madre e una figlia mentre si avvicinavano all’oggetto e lo portavano via. Gli investigatori stanno analizzando i filmati per identificare i responsabili e raccogliere eventuali altri elementi utili alle indagini. Nessuno è stato ancora fermato o denunciato.
Hanno approfittato del silenzio e della navata deserta per colpire, ma non hanno fatto i conti con l’occhio elettronico della videosorveglianza. Due donne, madre e figlia rispettivamente di 65 e 40 anni, sono state denunciate dai carabinieri di Ro Ferrarese con l’accusa di furto aggravato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Notizie correlate
Furto sacrilego, rubata statua di Sant'Antonio nella cappellina della chiesaFurto sacrilego ad Aversa dove nella notte è stata rubata una statuetta di Sant’Antonio all’interno del convento di Sant’Antonio al Seggio.
Leggi anche: Furto alla chiesa di Monteluce, rubate le offerte. Il parroco: "Visto dalle telecamere"
Argomenti più discussi: Rubata statua di Padre Pio, appello per ritrovarla; Perugia, razzia in parrocchia: entrano, rubano e spendono a più non posso con la carta; Sovicille, torna in chiesa un dipinto rubato 36 anni fa; Scultura rubata 40 anni fa torna nella sua chiesa: l'incredibile viaggio fino a Usa e Germania.
Beni Culturali Arcidiocesi di Siena. Louisa Fuller · Richter: Sunlight. 8 maggio 2026 Gioia e soddisfazione per l’#ArcidiocesiDiSiena, per la restituzione di un’opera già oggetto di furto nella chiesa della Compagnia di Ponte allo Spino (#Sovicille). Grazie all’ @ facebook
Ho davvero trascurato il farming delle mele d'oro a Delysia, ora sono abbastanza ricco da massimizzare tutte le mie donazioni in chiesa. - reddit.com reddit
Furto in basilica del Santo: si cala nella chiesa da una finestra con una naspo antincendio per rubare le offertePADOVA - Furto sacrilego alla basilica del Santo la notte fra giovedì 7 venerdì 8 maggio. Un 21enne è stato arrestato dalla polizia dopo aver scassinato le cassette ... ilmattino.it