Furto in chiesa rubata la statua di Cristo | le telecamere incastrano madre e figlia

Una statua di Cristo è stata rubata in una chiesa durante un momento in cui la navata era vuota. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso una madre e una figlia mentre si avvicinavano all’oggetto e lo portavano via. Gli investigatori stanno analizzando i filmati per identificare i responsabili e raccogliere eventuali altri elementi utili alle indagini. Nessuno è stato ancora fermato o denunciato.

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