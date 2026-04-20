Furto sacrilego rubata statua di Sant' Antonio nella cappellina della chiesa

Nella notte, una statuetta di Sant’Antonio è stata rubata dalla cappellina all’interno del convento di Sant’Antonio al Seggio, ad Aversa. Il furto è stato scoperto questa mattina, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. La statuetta, di piccole dimensioni, era collocata in un’area di culto della chiesa. Nessuno ha riferito di presenza di persone sospette nelle ore precedenti al furto.

Furto sacrilego ad Aversa dove nella notte è stata rubata una statuetta di Sant’Antonio all’interno del convento di Sant’Antonio al Seggio.Secondo quanto ricostruito, i malfattori avrebbero forzato il lucchetto e aperto un cancello esterno per introdursi all’interno del convento. Una volta dentro.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nella chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti il concerto della rassegna corale La passione di GesùSabato 28 febbraio, la chiesa di Sant'Antonio Abate di Chieti ospita la 25esima edizione della Passio Christi, concerto della rassegna corale La... Rescaldina, furto al cimitero: rubata una statua di bronzo alta un metroRescaldina (Legnano), 25 marzo 2026 – Un nuovo episodio di furto colpisce il cimitero cittadino a Rescaldina, alimentando la preoccupazione per un... Una raccolta di contenuti Furto sacrilego ad Alatri: profanataFurto sacrilego nella chiesa di Santo Stefano, ad Alatri, carabinieri sulle tracce dei responsabili. L’episodio è avvenuto venerdì scorso, quando una persona ... ilmessaggero.it Furto sacrilego nella chiesa di Santo Stefano. Profanata la statua della Madonna di FatimaFurto sacrilego venerdì scorso nella chiesa di Santo Stefano ad Alatri. In azione una persona con il volto coperto. ciociariaoggi.it